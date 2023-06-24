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Переговоры «МЮ» с Онана идут успешно. «Интеру» предложены 50 млн евро и бонусы

Как сообщает Sport Mediaset, «Манчестер Юнайтед» серьезно настроен на приобретение вратаря и пока проявляет наибольшую активность среди всех претендентов на него.

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