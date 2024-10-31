За один вечер над Россией сбили более 40 украинских беспилотников

Минувшей ночью в небе над Россией вновь сбивали вражеские дроны.Как сообщает Министерство обороны, за вечер 31 октября в небе над пятью регионами России были уничтожены 41 беспилотный летательный аппарат: они были сбиты средствами противовоздушной обороны.