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За один вечер над Россией сбили более 40 украинских беспилотников

За один вечер над Россией сбили более 40 украинских беспилотников

Минувшей ночью в небе над Россией вновь сбивали вражеские дроны.Как сообщает Министерство обороны, за вечер 31 октября в небе над пятью регионами России были уничтожены 41 беспилотный летательный аппарат: они были сбиты средствами противовоздушной обороны.

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