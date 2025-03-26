Алименты это позорище. Юрист разносит в пух и прах тех, кто бежит в суд за деньгами от мужей

Ой, какой вы дядечка "умный"! Сразу по вам видно, что дети от вас копеечки не увидят. Сама захотела, сама родила, сама и ишачь, пока вырастет. Жаль, что ваша мамочка аборт в свое время не сделала....

Лариса Шемисова

Ситуации разные, но есть и статистика, я работала преподавателем, так 50% детей в группах живут только с матерями и из них половина алиментов не получает и самое интересное в том, что отцы изредка появляются в учебном заведении, вроде, как узнать об учёбе ребёнка, при этом начинают обвинять жену во всех грехах, а не платят они потому, что бывшая тратила деньги на себя, а денег то было курам на смех около десятки, т.е. работали на минималке. И самый яркий момент, один "папаша" заявил, что жена подала на развод, значит дети теперь не его.