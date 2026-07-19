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Новости Брянска

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Тело подростка подняли из водоема в Брянской области

Тело подростка подняли из водоема в Брянской области

Обстоятельства и причина гибели молодого человека устанавливаются следственными органами.19 июля в акватории реки Десна на территории Выгоничского района водолазами МЧС было обнаружено и поднято на поверхность тело несовершеннолетнего 2007 года рождения.

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