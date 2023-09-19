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Бегство пилота вертолета Ми-8 Максима Кузьминова на Украину могла организовать его мать

Бегство пилота вертолета Ми-8 Максима Кузьминова на Украину могла организовать его мать

Следователи предполагают, что у женщины были договоренности с представителями украинских спецслужб.Побег на Украину Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 из Курска в Херсонскую область вместе с экипажем, могла организовать его мать.

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