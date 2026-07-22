Пожароопасность 5-го класса продлили в 10 городах Ростовской области

В Ростовской области до 23 июля продлено предупреждение о высоком уровне пожарной опасности. Согласно данным Главного управления МЧС по Ростовской области, 22 и 23 июля в ряде городов и районов региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, соответствующая пятому классу.