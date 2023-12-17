Многодетные семьи из Крыма отправили письма с рисунками на фронт

На Крымском полуострове продолжается патриотическая акция "Мужество, Доблесть, Честь". В рамках мероприятия многодетные семьи "Союза семей Крыма" подготовили и передали письма поддержки с пожеланиями и рисунками участникам СВО на передовую.
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