РБК: Президент Литвы Науседа призвал переступить «красные линии» по вопросу Украины

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа заявил, что Североатлантическому альянсу следует прекратить расходовать время напрасно, ибо уже пора начать предоставлять ВСУ дальнобойное оружие, о котором длительное время просит киевский режим.
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа заявил, что Североатлантическому альянсу следует прекратить расходовать время напрасно, ибо уже пора начать предоставлять ВСУ дальнобойное оружие, о котором длительное время просит киевский режим.
Свежие комментарии