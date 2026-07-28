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ВЕСТИ КРЫМ

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Крымские футболисты стали вторыми в благотворительном турнире 15-го Всероссийского кубка по мини-футболу

Крымские футболисты стали вторыми в благотворительном турнире 15-го Всероссийского кубка по мини-футболу

Ваш браузер не поддерживает видео. Соревнования прошли в Мордовии. Турнир стал 15-м по счету и был посвящен памяти участника СВО.

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