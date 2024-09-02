Путин: Россия защищает и жителей Донбасса, и свое будущее

Президент России Владимир Путин в беседе с учениками кызылской школы №20 заявил, что российские военные защищают и жителей Донбасса, и будущее своей родины, не позволяя создавать на Украине враждебные для России структуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии