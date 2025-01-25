Специалист назвал индекс массы тела, который требует обращения к врачу

Приём пищи перед экраном и на ходу не позволяет сфокусироваться на насыщении, поэтому такое поведение нередко приводит к перееданию и набору веса, подчеркнул в беседе с RT бариатрический хирург и доктор медицинских наук Бекхан Хациев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии