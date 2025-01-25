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Специалист назвал индекс массы тела, который требует обращения к врачу

Специалист назвал индекс массы тела, который требует обращения к врачу

Приём пищи перед экраном и на ходу не позволяет сфокусироваться на насыщении, поэтому такое поведение нередко приводит к перееданию и набору веса, подчеркнул в беседе с RT бариатрический хирург и доктор медицинских наук Бекхан Хациев.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
И что врач вам посоветует? Семаглутид? Малышева его колола Год и всë! Вес встал! А последствия?
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