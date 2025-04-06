Апрельская метель: Синоптики прогнозируют в Белоруссии снег на всю неделю

С 7 по 13 апреля над территорией Белоруссии установится по настоящему зимняя погода.Как и было обещано ранее, вечером 5 апреля в Белоруссии резко похолодало, и замечательная солнечная весенняя погода сменилась на обильные осадки в виде снега.