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Царьград

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Апрельская метель: Синоптики прогнозируют в Белоруссии снег на всю неделю

Апрельская метель: Синоптики прогнозируют в Белоруссии снег на всю неделю

С 7 по 13 апреля над территорией Белоруссии установится по настоящему зимняя погода.Как и было обещано ранее, вечером 5 апреля в Белоруссии резко похолодало, и замечательная солнечная весенняя погода сменилась на обильные осадки в виде снега.

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