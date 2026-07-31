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Anthropic признала, что Claude взломал три компании. Маск предупреждает, что это будет происходить часто

Anthropic признала, что Claude взломал три компании. Маск предупреждает, что это будет происходить часто

Компания выявила инциденты после анализа 141 006 тестовых сессийКомпания Anthropic заявила, что ее модель ИИ Claude взломала системы трех компаний во время тестирования после того, как ошибка конфигурации предоставила ей доступ в интернет.

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