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"Результат безответственной работы": аким Акмолинской области об избиении учеников в спортинтернате

"Результат безответственной работы": аким Акмолинской области об избиении учеников в спортинтернате

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев предложил уволить директора спортивного интерната, в котором старшеклассники избили учеников младших классов, а также объявил строгий выговор главе управления физкультуры и спорта Акмолинской области.

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