Весь мир должен увидеть зарождение российской цивилизации — Патрушев

Документальные свидетельства того, как зарождалась цивилизация в России, «не покорившаяся ни одному врагу», призвал показать миру постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев 22 июня в своей статье для журнала «Национальная оборона».
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