Золотые ахалтекинцы. Редчайшая порода лошадей, которую называют девятым чудом света

Сияющие как золото ахалтекинцы являются одной из старейших в мире лошадиных пород. Заводчики называют их «девятым чудом света»: появившиеся еще 5000 лет назад кони с невероятным окрасом идеально приспособлены к суровому климату — они славятся не только скоростью и силой, но и превосходным интеллектом.
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