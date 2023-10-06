Золотые ахалтекинцы. Редчайшая порода лошадей, которую называют девятым чудом света

Сияющие как золото ахалтекинцы являются одной из старейших в мире лошадиных пород. Заводчики называют их «девятым чудом света»: появившиеся еще 5000 лет назад кони с невероятным окрасом идеально приспособлены к суровому климату — они славятся не только скоростью и силой, но и превосходным интеллектом.