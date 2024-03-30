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Истинные прямые издержки нефтяных санкций для российского экспорта

Истинные прямые издержки нефтяных санкций для российского экспорта

Насколько сильно западные санкции, направленные против российской нефтеэкспортной машины, действительно вредят Москве?Если говорить об экспорте сырой нефти из западных портов страны, то это где-то от 6 до 8 % от стоимости барреля нефти.

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