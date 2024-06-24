Акселератор для инженеров: КРИТБИ и Горно-химический комбинат ищут талантливых специалистов Мила ЯкобссонКрасноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) совместно с Горно-химическим комбинатом (ФГУП «ГХК») запустили совместную акселерационную программу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии