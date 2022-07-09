В Красноярском крае полицейскими пресечена незаконная вырубка леса

Сотрудники МО МВД России «Казачинский» пресекли деятельность черного лесоруба. В начале июля этого года в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники межмуниципального отдела в районе села Пятково Казачинского района выявили факт незаконной вырубки леса.