В Красноярском крае полицейскими пресечена незаконная вырубка леса

В Красноярском крае полицейскими пресечена незаконная вырубка леса

Сотрудники МО МВД России «Казачинский» пресекли деятельность черного лесоруба. В начале июля этого года в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники межмуниципального отдела в районе села Пятково Казачинского района выявили факт незаконной вырубки леса.

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