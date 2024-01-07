Российские бойцы дроном сбили украинскую «Бабу Ягу» на купянском направлении

Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую «Бабу Ягу» на Купянском направлении. Они протаранили дрон беспилотником-разведчиком, сообщили в Минобороны РФ «Операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме свободной охоты.
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