“Democrats are preparing a broad oversight agenda if the party sweeps control of one or both chambers of Congress in the midterm elections, signaling investigations of President Donald Trump, his family, his aides and top Republican donors amid a string of reports of corruption in Washington,” the Washington Sun reports.
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