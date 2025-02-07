"Рабство — это выбор". Канье Уэст призвал освободить Пи Дидди

Рэпер Канье Уэст, которого в последнее время активно обсуждают после скандального выхода на "Грэмми" с практически обнажённой женой Бьянкой Цензори, опубликовал новый пост в инстаграме* и призвал освободить из тюрьмы Пи Дидди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии