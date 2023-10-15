России приготовиться: Сектор Газа лишь уловка для реализации главного плана США

В нынешнем современном мире все так перемешалось, что даже опытные эксперты теряются в догадках. Резко обострившийся конфликт на Ближнем Востоке наглядно демонстрирует, как на первый взгляд очевидные факты, могут на деле оказаться совсем иными.
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