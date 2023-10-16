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Новый Нижегородский

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Пентагон подготовит 2000 военных для поддержки Израиля на случай...

Пентагон подготовит 2000 военных для поддержки Израиля на случай...

Пентагон подготовит 2000 военных для поддержки Израиля на случай эскалации конфликта на Ближнем ВостокеМинобороны США отобрало 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля, сообщили The Wall Street Journal представители Пентагона.

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