Пентагон подготовит 2000 военных для поддержки Израиля на случай эскалации конфликта на Ближнем ВостокеМинобороны США отобрало 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля, сообщили The Wall Street Journal представители Пентагона.