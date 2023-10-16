Пентагон подготовит 2000 военных для поддержки Израиля на случай эскалации конфликта на Ближнем ВостокеМинобороны США отобрало 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля, сообщили The Wall Street Journal представители Пентагона.
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