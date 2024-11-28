Студенты техникума в Шатуре изготовили новый вид окопных печей для нужд СВО

Педагоги и учащиеся энергетического техникума делают для участников спецоперации печи-буржуйки. Первый опытный образец смастерили больше года назад, а теперь появилась новая модификация — печь, работающая на дровах.
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