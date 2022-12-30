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Энцо согласился перейти в «Челси». «Бенфика» требует 120 млн евро отступных

Энцо согласился перейти в «Челси». «Бенфика» требует 120 млн евро отступных

«Челси» работает над трансфером Энцо Фернандеса из «Бенфики». По данным журналиста Фабрицио Романо, сейчас лондонский клуб ведет прямые переговоры с «Бенфикой» о переходе 21-летнего полузащитника.

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