Ухудшение прогноза для рубля и курс валют на 21 октября 2023 года Евгения КомароваПрактически всю неделю доллар держался на уровне выше 97 рублей.
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