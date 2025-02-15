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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце

Екатерина Миронова и Евгений Устенко идут третьими на турнире в Красноярске (79,80 балла). Лидируют Василиса Кагановская и Максим Некрасов (81,51), на втором месте – Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (80,41).

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