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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин рассказал о популярных направлениях проектов«Академии инноваторов»

Собянин рассказал о популярных направлениях проектов«Академии инноваторов»

Недавно состоялся финал второго потока «Академии инноваторов», он был очень успешен Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил в своем Telegram-канале, что в городе продолжает работать проект «Академии инноваторов».

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