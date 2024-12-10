Больничные. Зампред ЦК Компартии Афонин раскритиковал нововведения и поставил в пример большевистский Кодекс законов о труде

Молодое поколение коммунистических вождей продолжает дело старшего поколения (Зю, Рашкина и ко) — позорно подставляется под разбор манипуляций и лжи, льющихся в рамках рассказов про «капитализм убивает, а вот при большевиках такой … не было» На этот раз своё то ли незнание основ советского законодательства эпохи Ленина, то ли презрение к своей коммунистической аудитории продемонстрировал не кто-​нибудь, а второй человек в Компартии (первый зампред ЦК КПРФ (!), Юрий Афонин (на фото) В чём суть дела? Для начала-​ лёгкая затравочка о самом нововведении.