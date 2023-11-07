Sony сообщила, когда на PS4 и PS5 прекратится поддержка X (Twitter). Эта функция позвол...

Sony сообщила, когда на PS4 и PS5 прекратится поддержка X (Twitter). Эта функция позволяет делиться скриншотамиSony разослала владельцам консолей PlayStation сообщение, в котором рассказала, когда прекратится поддержка X (Twitter) на PS4 и PS5.
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