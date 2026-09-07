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Кузнецов — о новом контракте Овечкина: «Жду от него очередного рекорда. 1000 голов — это же звучит круто!»

Кузнецов — о новом контракте Овечкина: «Жду от него очередного рекорда. 1000 голов — это же звучит круто!»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов прокомментировал переподписание контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

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