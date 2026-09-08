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Россия идет в наступление, – Шевченко

Россия идет в наступление, – Шевченко

Победа Ирана над США окончательно расставила все точки и лишила Россию сомнений – Москва сменила тактику и теперь идет в наступление.

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