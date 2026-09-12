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Север Пресс

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Министр Кравцов ответил на звонок школьницы, столкнувшейся с буллингом

Министр Кравцов ответил на звонок школьницы, столкнувшейся с буллингом

В России для подростков запустили горячую линию психологической поддержки «Школа доверия». На один из первых звонков ответил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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