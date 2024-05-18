ЦСКА заявил, что операция голкипера Торопа прошла успешно

Пресс-служба московского ЦСКА в своем Telegram-канале поделилась подробностями о состоянии голкипера Владислава Торопа, который получил серьезную травму в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским "Зенитом".
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