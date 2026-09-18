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Пекин выступил против антироссийских санкций Вашингтона

Пекин выступил против антироссийских санкций Вашингтона

Пекин строго раскритиковал новую попытку вашингтонской администрации диктовать другим странам, с кем им разрешено торговать.

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