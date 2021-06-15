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Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан попросил Джо Байдена вернуть его в США

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан попросил Джо Байдена вернуть его в США

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой, говорится в аудиозаписи, которое поступило в распоряжение РИА Новости от семьи Уилана.

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