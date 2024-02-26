«Наполи» и «Барселона» обменялись голами в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Наполи» Хвичи Кварацхелии отнял победу у «Барселоны» благодаря единственному удару в створ за весь матч, «Порту» сенсационно обыграл лондонский «Арсенал», забив победный гол на 94-й минуте, «Интер» одолел мощный «Атлетико» из Мадрида, а дортмундская «Боруссия» упустила победу над ПСВ из-за пенальти, который привел в бешенство Матса Хуммельса.