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«Наполи» и «Барселона» обменялись голами в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Наполи» и «Барселона» обменялись голами в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Наполи» Хвичи Кварацхелии отнял победу у «Барселоны» благодаря единственному удару в створ за весь матч, «Порту» сенсационно обыграл лондонский «Арсенал», забив победный гол на 94-й минуте, «Интер» одолел мощный «Атлетико» из Мадрида, а дортмундская «Боруссия» упустила победу над ПСВ из-за пенальти, который привел в бешенство Матса Хуммельса.

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