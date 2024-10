98% положительных отзывов — на PC и консолях вышла атмосферная игра за 180 руб, в которой нужно ждать апокалипсиса в кафеСтудия Bad Vices Games выпустила на PC и консолях необычную игру под названием While We Wait Here, в которой игрокам предстоит дожидаться надвигающегося конца света, находясь при этом в закусочной.