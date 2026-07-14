ПНИПУ: ленивые дни защищают от раннего старения и снижают риск инсульта

Кратковременный период лени длиной в пару дней ускоряет фильтрацию токсинов в в мозге, укрепляет иммунитет, улучшает сон, улучшает работу желудка и сосудов, защищает от преждевременного старения и повышает уровень мотивации.
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