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Газета.ру

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ПНИПУ: ленивые дни защищают от раннего старения и снижают риск инсульта

ПНИПУ: ленивые дни защищают от раннего старения и снижают риск инсульта

Кратковременный период лени длиной в пару дней ускоряет фильтрацию токсинов в в мозге, укрепляет иммунитет, улучшает сон, улучшает работу желудка и сосудов, защищает от преждевременного старения и повышает уровень мотивации.

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