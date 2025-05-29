«Тест заучивают, а изъясняются слабо»: экзамен для мигрантов хотят изменить

Некоторые мигранты начали заучивать тесты по русскому языку для получения работы в России, поэтому необходимо ввести устную часть, чтобы проверять у иностранных граждан реальный уровень владения разговорным языком.
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