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Почему Виктория Макарская рада репутации мужа-«тирана»: как старый скандал защитил звездный брак

Почему Виктория Макарская рада репутации мужа-«тирана»: как старый скандал защитил звездный брак

Виктория Макарская сделала неожиданное признание: она искренне рада тому, что ее супруга Антона в Сети уже много лет называют «домашним тираном».

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