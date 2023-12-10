Генсек ООН заявил о падении авторитета Совбеза организации из-за конфликта в Газе

Генсек ООН высказался об актуальных проблемах в секторе Газы. Антониу Гутерриш заявил, что авторитет Совета безопасности ООН подорван неспособностью выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в палестинском секторе Газа.
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