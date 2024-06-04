Бить или не бить?

Aнатолий Райков

Не знаю кто сказал,по ТВ помнится.Все прибрежные районы,надобно устроить радиоактивные цунами.Правда там не могут жить пока не распадутся радионуклиды.Если придётся повторить взятие Берлина,но Русские от туда никогда не уйдут.Так что это вам не Олимпиада,где вы можете всё запретить.А не пора ли Томасу Баху всё вернуть с % обратно в Россию,что получил от неё.