Конфликт России и НАТО грозит перерасти в ядерную войну Андрей Офицеров В ночь на 30 мая ВКС России вновь нанесли удар по особому аэродрому Староконстантинов.
Бить или не бить?
Комментарии
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Aнатолий Райков
Не знаю кто сказал,по ТВ помнится.Все прибрежные районы,надобно устроить радиоактивные цунами.Правда там не могут жить пока не распадутся радионуклиды.Если придётся повторить взятие Берлина,но Русские от туда никогда не уйдут.Так что это вам не Олимпиада,где вы можете всё запретить.А не пора ли Томасу Баху всё вернуть с % обратно в Россию,что получил от неё.
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5 час.
ВН
Валерий Николаевич
Сколько полезных воинственных советов в комментах! Герасимов их обязательно учтет, непременно. Вот только с Верховным обсудит и сразу!
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5 час.
М
ММ
"удары ВСУ по «старой» России"... Старая Россия это вся Прибалтика, Польша, Финляндия, Средняя Азия, Аляска, Калифорния, Гавайские острова..
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2 час.
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