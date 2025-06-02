Депутат Стенякина: беременные могут получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей

В России беременные женщины могут получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей, предназначенный для оплаты посещений врачей, роддома и наблюдения ребенка, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.
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