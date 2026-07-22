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Царьград

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Российские структуры сообщили о росте небоевых потерь в ВСУ

Российские структуры сообщили о росте небоевых потерь в ВСУ

В Черниговской области растут небоевые потери в рядах ВСУ. Основная причина - сердечно-сосудистые заболевания среди мобилизованных граждан предпенсионного возраста.

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