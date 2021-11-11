Медвежий угол

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Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию

Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию

Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.

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Регина Толстоброва
Кому надо пусть прививается.
Елена Тихомирова
Фашизм не пройдет...
Наталья Андросова
Гинзбург пусть двойной дозой привьётся сначала
Регина Толстоброва
Сам наверное и не прививался.
Леонид
Не трогайте детей!!!
Регина Толстоброва
Они за пенсионеров взялись, даже за тех, кому нельзя делать прививку. Наделают делов.
Сергей Росси
Врешь
Катерина
Не врёт... к сожалению... Краснодарский край и Питер ввели обязательную вакцинацию кому за 60...
Елена Тихомирова
Детей не дам , пусть только попробуют...
Елена Тихомирова
Пенсионеры ненужный баласт , а преподносится все их действия , как благо...Более мерзкого времени , как сейчас у нас не было... Фашизм....
Елена Тихомирова
Это ты про себя ?
Сергей Росси
Про тебя
Дмитрий Соловьев
подождем до завтра, не удивлюсь если что-то другое ляпнет. Гинзбург известный склерозник, не помнит что вчера заявлял. ТО антитела у него пожизненные и по наследству передадуться, то нет - всего год. теперь уже полгода, скоро буден месяц. ТО у него заболевшие - сплошь купили справку о прививке, то всех против индийской хвори "спутник" не канает.
Елена Тихомирова
Эксперт Гинзбург....Сам сделал вакцину , сам ее и втюхивает...Где эксперты вирусологи ? Почему все молчат? Где статистика? ...Бабло рулит...
Дмитрий Соловьев
Хотел бы у него спросить - за возможные негативные последствия вакци.. НЕТ, ИСПЫТАНИЙ НА ЛЮДЯХ тестовых препаратов он ГОТОВ отвечать или как ???
Елена Тихомирова
Не отвечают, не хотят...Подпись заставляют делать, кто прививается. У каждой вакцины есть побочка, почему нас не знакомят. ...Если уверены в вакцине, то пусть возьмут ответственность на себя.Нет ?....
Дмитрий Соловьев
а вообще я не против ВАКЦИНАЦИИ, думаю многие - тоже, НО только когда будет НАСТОЯЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ, как в СССР , а именно: - проверенные ВАКЦИНЫ, а не тестовые препараты - правильный подход к каждому, по сост. здоровья - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за результат, а то сейчас при "обязательности" подленько имитируется "добровольность"
Сергей Росси
Ну жди..
Дмитрий Соловьев
а ты времени не теряй а уколись 6 раз, чтоб круче жирика быть
Сергей Росси
Хорошо
Валерий Светлый
xnj, 'njvre heccrjve ubyp,ehue ddtkb elfhye. ljpeчтоб этому русскому гинзбургу ввели ударную дозу
Юлий Тодоров
Всего 0,03 процента привитых среди тяжелобольных? Как получена такая блистательная статистика?
Елена Тихомирова
На это , наверное выделялись большие деньги , только мы почему то об этом не знаем , почему, вопрос...
lukeria
А отвечать они не хотят.Мы же подписываемся,что добровольно делаем.Если вакцина такая хорошая,то почему боятся дать хорошую компенсацию в редких случаях?
Вика Калиниченко
Сами ничего толком не знают о вакцине и последствиях, но людей заставляют насильно. А теперь и до детей добрались(((((
Алекс Архипов
Что не выходит каменный цветок, Данила-мастер?
Горбатюк Валерий
Ага, тужится он, тужится, даже пурген не помогает :)
Горбатюк Валерий
Хочет прививать всех - пусть ответственность (финансовую в том числе) возьмет на себя и свое семейство
Вlake
"..приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания", — пояснил ученый." Считает, что люди этого до сих пор не знали и не делали?? Или лично для него это новость 21-го года? Тады сочуЙствуем!
Елена Тихомирова
То есть колись , пока не заколишься...Наркомафия отдыхает...
bianka Белая
Кстати, надо тщательно проверить " вакцинированных", которые лежат сейчас в ковидных больницах. Может выясниться, что эти " вакцинированные" справки купили, но боятся признаться- наверняка маркер на прививку им не делали, врачам не до того, справиться бы с валом больных. Во- вторых, стоит проанализировать, как и почему вакцинированные ( истинные) подхватили болезнь: лихо ходили без масок, особенно в период, когда иммунитет ещё не сформировался ( а это большой срок, 1,5 мес после первой прививки), или это невезучие люди из тех 5-7%, у которых вакцина не вызывает достаточного иммунного ответа.

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