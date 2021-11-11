Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию

Медвежий уголПолитикаГинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина ТолстоброваКому надо пусть прививается.Елена ТихомироваФашизм не пройдет...НАНаталья АндросоваГинзбург пусть двойной дозой привьётся сначалаРегина ТолстоброваСам наверное и не прививался.ЛЛеонидНе трогайте детей!!!Регина ТолстоброваОни за пенсионеров взялись, даже за тех, кому нельзя делать прививку. Наделают делов.Сергей РоссиВрешьКатеринаНе врёт... к сожалению... Краснодарский край и Питер ввели обязательную вакцинацию кому за 60...Елена ТихомироваДетей не дам , пусть только попробуют...Елена ТихомироваПенсионеры ненужный баласт , а преподносится все их действия , как благо...Более мерзкого времени , как сейчас у нас не было... Фашизм....Елена ТихомироваЭто ты про себя ?Сергей РоссиПро тебяДмитрий Соловьевподождем до завтра, не удивлюсь если что-то другое ляпнет. Гинзбург известный склерозник, не помнит что вчера заявлял. ТО антитела у него пожизненные и по наследству передадуться, то нет - всего год. теперь уже полгода, скоро буден месяц. ТО у него заболевшие - сплошь купили справку о прививке, то всех против индийской хвори "спутник" не канает.Елена ТихомироваЭксперт Гинзбург....Сам сделал вакцину , сам ее и втюхивает...Где эксперты вирусологи ? Почему все молчат? Где статистика? ...Бабло рулит...Дмитрий СоловьевХотел бы у него спросить - за возможные негативные последствия вакци.. НЕТ, ИСПЫТАНИЙ НА ЛЮДЯХ тестовых препаратов он ГОТОВ отвечать или как ???Елена ТихомироваНе отвечают, не хотят...Подпись заставляют делать, кто прививается. У каждой вакцины есть побочка, почему нас не знакомят. ...Если уверены в вакцине, то пусть возьмут ответственность на себя.Нет ?....Дмитрий Соловьева вообще я не против ВАКЦИНАЦИИ, думаю многие - тоже, НО только когда будет НАСТОЯЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ, как в СССР , а именно: - проверенные ВАКЦИНЫ, а не тестовые препараты - правильный подход к каждому, по сост. здоровья - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за результат, а то сейчас при "обязательности" подленько имитируется "добровольность"Сергей РоссиНу жди..Дмитрий Соловьева ты времени не теряй а уколись 6 раз, чтоб круче жирика бытьСергей РоссиХорошоВалерий Светлыйxnj, 'njvre heccrjve ubyp,ehue ddtkb elfhye. ljpeчтоб этому русскому гинзбургу ввели ударную дозуЮлий ТодоровВсего 0,03 процента привитых среди тяжелобольных? Как получена такая блистательная статистика?Елена ТихомироваНа это , наверное выделялись большие деньги , только мы почему то об этом не знаем , почему, вопрос...LlukeriaА отвечать они не хотят.Мы же подписываемся,что добровольно делаем.Если вакцина такая хорошая,то почему боятся дать хорошую компенсацию в редких случаях?Вика КалиниченкоСами ничего толком не знают о вакцине и последствиях, но людей заставляют насильно. А теперь и до детей добрались(((((АААлекс АрхиповЧто не выходит каменный цветок, Данила-мастер?Горбатюк ВалерийАга, тужится он, тужится, даже пурген не помогает :)Горбатюк ВалерийХочет прививать всех - пусть ответственность (финансовую в том числе) возьмет на себя и свое семействоВlake"..приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания", — пояснил ученый." Считает, что люди этого до сих пор не знали и не делали?? Или лично для него это новость 21-го года? Тады сочуЙствуем!Елена ТихомироваТо есть колись , пока не заколишься...Наркомафия отдыхает...bianka БелаяКстати, надо тщательно проверить " вакцинированных", которые лежат сейчас в ковидных больницах. Может выясниться, что эти " вакцинированные" справки купили, но боятся признаться- наверняка маркер на прививку им не делали, врачам не до того, справиться бы с валом больных. Во- вторых, стоит проанализировать, как и почему вакцинированные ( истинные) подхватили болезнь: лихо ходили без масок, особенно в период, когда иммунитет ещё не сформировался ( а это большой срок, 1,5 мес после первой прививки), или это невезучие люди из тех 5-7%, у которых вакцина не вызывает достаточного иммунного ответа.Комментировать