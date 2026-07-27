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Финляндия пытается стать значимой страной на международной арене под насмешливым взглядом из США

Финляндия пытается стать значимой страной на международной арене под насмешливым взглядом из США

Лаура ПАкканен. Гренландский треугольник Финляндии: выбор между поддержкой Дании, защитой прав инуитов и поставками ледоколов Подавляющее большинство жителей Гренландии хотят независимости от Дании Финляндия оказалась на распутье, столкнувшись с гренландскими аппетитами Дональда Трампа.

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