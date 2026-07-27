Финляндия пытается стать значимой страной на международной арене под насмешливым взглядом из США

Лаура ПАкканен. Гренландский треугольник Финляндии: выбор между поддержкой Дании, защитой прав инуитов и поставками ледоколов Подавляющее большинство жителей Гренландии хотят независимости от Дании Финляндия оказалась на распутье, столкнувшись с гренландскими аппетитами Дональда Трампа.
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