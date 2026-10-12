Несколько банок из 1 кг сладкого перца: эта густая паста хорошо идет к мясу, рыбе и гарнирам

Вместо того чтобы полагаться исключительно на лечо или маринованный перец для зимнего запаса овощей, попробуйте приготовить пикантную пасту из болгарского перца.
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