Продюсер Ковалев заявил, что уехавшие из России артисты объединяются ради денег

В 2022 году звезды российского шоу-бизнеса покинули РФ. Они обосновались за границей. Но концерты звезд там не пользуются таким спросом, как на Родине, и многие артисты объединяются, чтобы привлечь хоть какую-то аудиторию.
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